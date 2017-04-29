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    Рекс Тиллерсон предложил сократить 2300 сотрудников Госдепа в рамках сокращения бюджета ведомства

    Предложение Тиллерсона может коснуться дипломатов, недавно поступивших на службу

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предложил сократить 2300 сотрудников Госдепа в рамках сокращения бюджета ведомства на следующий финансовый год.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников.

    По словам источников, предложение Тиллерсона может коснуться дипломатов, недавно поступивших на службу. Сокращение коснется 3% от общего числа сотрудников Госдепа.

    По предварительным подсчетам, план повлечет за собой сокращение бюджета на 26%.

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