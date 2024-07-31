Рекордсмен мира по прыжкам с шестом отказался жить в Олимпийской деревне в Париже

Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис отказался жить в Олимпийской деревне в Париже по причине отсутствия надлежащих условий для проживания и тренировок.

Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис отказался жить в Олимпийской деревне в Париже по причине отсутствия надлежащих условий для проживания и тренировок.

Как передает Report , об этом сообщает Expressen.

Капитан сборной Швеции Кайса Бергквист рассказала, что спортсмен нашел более подходящее жилье, чем Олимпийская деревня.

"Он профессионал до мозга костей, и у него потребности, которые надо уважать. Ему нужно подготовиться как можно лучше", - заявила она.

Дюплантис является олимпийским чемпионом Игр в Токио. Он установил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,24 метра.

Ранее несколько спортсменов раскритиковали условия жизни и качество еды в Олимпийской деревне. Позднее свое недовольство условиями также высказали американская теннисистка Кори Гауфф, австралийская пловчиха Ариарне Титмус и сербский теннисист Новак Джокович.