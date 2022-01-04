Рекордное количество нелегальных мигрантов прибыло в Великобританию в 2021 году

Больше 28 тыс нелегальных мигрантов попали на территорию Соединенного Королевства в 2021 году, преодолев пролив Ла-Манш, что является рекордным для страны показателем.

Больше 28 тыс нелегальных мигрантов попали на территорию Соединенного Королевства в 2021 году, преодолев пролив Ла-Манш, что является рекордным для страны показателем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник информагентство PA, изучившее статистические данные, опубликованные МВД Великобритании.

В 2020 году по морю в королевство переправилось лишь 8 417 человек. За год число просителей убежища, воспользовавшихся этим маршрутом, выросло более чем в три раза, достигнув 28 395 человек, согласно подсчетам РА. Наибольший приток нелегалов был отмечен в ноябре, когда в Великобританию на надувных лодках переправилось почти 7 тыс человек, из них больше 3 тыс в течение шести дней.

Власти Великобритании и Франции уже неоднократно заявляли об укреплении сотрудничества в борьбе с нелегальной иммиграцией, однако справиться с проблемой пока не удается. В начале июля МВД королевства представило на рассмотрение парламента законопроект о реформировании системы получения убежища в стране. По словам главы ведомства Прити Пател, правительство консерваторов намерено "создать справедливую, но жесткую систему, которая разрушит бизнес-модель преступников, организующих незаконную и опасную транспортировку людей в Соединенное Королевство".

"Получение убежища не должно предполагать перемещения просителей из страны в страну в поисках лучших условий. Они также не должны рисковать жизнями, пересекая Ла-Манш и способствуя обогащению преступных группировок, - заявил РА замглавы МВД королевства Том Парсглав.