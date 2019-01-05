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    Gallup: Рекордное количество американцев захотели уехать из страны

    © ntv.ru

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Рекордное число граждан США хотят переехать из страны. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные содержатся в опросе, проведенном социологической службой Gallup.

    Согласно данным исследования, покинуть Штаты насовсем хотят 16% американцев. 

    Служба подчеркивает, что это самый высокий показатель за все время проведения опросов. Такой процент связывают с президентством Дональда Трампа. Отмечается, что во время правления его предшественника Барака Обамы покинуть страну хотели 10% американцев, во время правления Джорджа Буша-младшего этот показатель составлял 11%.

    В опросе, который проводился в 2017-2018 годах, приняли участие 1 тыс. жителей США в возрасте от 15 лет.

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