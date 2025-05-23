Рекордное число граждан США обратились за британским подданством в 2025 году

Число граждан США, претендующих на подданство Великобритании, в начале 2025 года достигло рекордного уровня, что связывают с переизбранием Дональда Трампа на пост президента.

Число граждан США, претендующих на подданство Великобритании, в начале 2025 года достигло рекордного уровня, что связывают с переизбранием Дональда Трампа на пост президента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на официальную статистику.

За первые три месяца 2025 года за получением британского гражданства обратились более 1,9 тыс. граждан США - на 12% больше, чем в четвертом квартале 2024 года. По словам юристов, политическая нестабильность в Америке привела к резкому росту заявлений на получение виз и гражданства Великобритании, особенно после объявлений Трампа о тарифах. "Люди уезжают из-за страха, разочарования и [отсутствия] финансовой, а также личной безопасности", - утверждает директор юридической фирмы Immigration Advice Service Оно Окерега.

Согласно данным МВД Соединенного Королевства, число заявок американцев на получение учебных виз выросло в первом квартале на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что обусловлено, в частности, растущим спросом на курсы бакалавриата. Подобная тенденция отмечена после "нападок" Трампа и представителей его администрации на Гарвардский университет и другие престижные американские вузы, говорится в публикации.