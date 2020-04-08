​Рекордная смертность от коронавируса в США

Количество умерших в США в результате нового коронавируса или осложнений от него достигло самого высокого показателя в сутки - 1 700 человек.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе данных федеральных и местных властей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 396,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 12 722 человека, поправились 21 763.

Прежний антирекорд - свыше 1,4 тыс. умерших в сутки - был зарегистрирован 3 апреля.