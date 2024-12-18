Рекордная инфляция в Великобритании: Банк Англии может сохранить текущие ставки

Годовой уровень инфляции в Великобритании в ноябре составил 2,6%, что стало самым высоким показателем с начала года.

Годовой уровень инфляции в Великобритании в ноябре составил 2,6%, что стало самым высоким показателем с начала года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило национальное статистическое агентство.

Данный показатель превышает целевой уровень Банка Англии в 2% и подчеркивает сохраняющееся ценовое давление на экономику.

Эксперты ожидают, что на фоне ускорения инфляции Банк Англии на заседании в четверг сохранит процентные ставки без изменений.

По словам ведущего экономиста Конфедерации британской промышленности Мартина Сарториуса, рост заработной платы и планы правительства в области государственных расходов будут продолжать стимулировать инфляцию в следующем году.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли ранее заявил, что инфляция может оставаться высокой. По его словам, это потребует сохранения жесткой денежно-кредитной политики на протяжении длительного времени.

Экономисты также предупреждают о возможных рисках. Политика чрезмерно высоких ставок может привести к замедлению экономического роста и инфляции ниже целевого уровня.