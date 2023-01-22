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Рейтинги президента и премьера Франции понизились на фоне планов пенсионной реформы

Рейтинги президента и премьера Франции понизились на фоне планов пенсионной реформы Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Элизабет Борн из-за подготовки пенсионной реформы потеряли в январе соответственно два и четыре пункта в оценке их деятельности французами.
Другие страны
22 января 2023 г. 18:02
Рейтинги президента и премьера Франции понизились на фоне планов пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Элизабет Борн из-за подготовки пенсионной реформы потеряли в январе соответственно два и четыре пункта в оценке их деятельности французами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет местная газета Le Figaro.

Согласно опросу института общественного мнения Ifop, у Макрона сейчас самый низкий рейтинг со времени его переизбрания на пост президента в апреле минувшего года. Среди опрошенных только 34% заявили о своей удовлетворенности действиями главы государства. Со времени президентских выборов это снижение на семь пунктов. И это также самый низкий показатель у Макрона с февраля 2020 года.

Рейтинг Борн снизился до 32% позитивных оценок. Это самый плохой результат с момента ее назначения главой правительства.

Премьер представила 10 января разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В понедельник проект должен быть утвержден на Совете министров и до конца января направлен в парламент.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Prezidentinin reytinqi pensiya islahatları fonunda aşağı düşüb

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