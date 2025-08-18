О нас

18 августа 2025 г. 15:20
Рейтинг Трампа вырос после переговоров с Путиным на Аляске

Рейтинг президента США Дональда Трампа резко вырос после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске - до 54%. В основном, показатель улучшился среди афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской службы Insider Advantage.

При этом 44% респондентов, в основном это пожилые жители, не одобряют деятельность американского лидера.

Кроме того, 2% опрошенных заявили, что еще не определились одобряют ли или нет его работу.

Опрос проводился с 15 по 17 августа. Погрешность составила 3,09 процентных пункта.

