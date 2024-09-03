Рейтинг Стармера упал до рекордно низкого уровня за полгода

Рейтинг одобрения главы британских лейбористов Кира Стармера, в июле ставшего премьер-министром Соединенного Королевства, достиг минимума за последние полгода.

Рейтинг одобрения главы британских лейбористов Кира Стармера, в июле ставшего премьер-министром Соединенного Королевства, достиг минимума за последние полгода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 27-28 августа компанией YouGov среди 2,2 тыс. британцев.

"56% респондентов заявили, что в той или иной степени отрицательно оценивают деятельность и личные качества главы правительства. 35% дали им положительную оценку. При этом следует отметить, речь не идет о том, что рейтинг Стармера пробивает дно. Похоже, это лишь свидетельство того, что следующий за выборами "медовый месяц" окончательно завершился", - сообщили в компании.

Отмечается, что наиболее высоким за последнее время рейтинг Стармера был через две неделе после состоявшихся 4 июля парламентских выборов, однако с тех пор он неуклонно падал. Тогда положительно и отрицательно о нем отзывалось равное число респондентов - по 44%.

Примечательно, что, по данным опроса, новый премьер по-прежнему остается наиболее популярным политиком как среди членов своего кабинета, так и среди глав основных политических сил страны. Ближе всего к нему сейчас глава правопопулистской Reform UK Найджел Фараж, симпатии к которому выражают 28% опрошенных, а антипатии - 64%.