Рейтинг правых в ФРГ впервые с марта вырос на 20%

После победы правящей немецкой партии “Альтернатива для Германии” на местных выборах в Тюрингии и успеха на выборах в Саксонии их рейтинг поднялся до самого высокого уровня за последние 6 месяцев.

После победы правящей немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на местных выборах в Тюрингии и успеха на выборах в Саксонии их рейтинг поднялся до самого высокого уровня за последние 6 месяцев.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild.

Согласно информации, 20% избирателей Германии готовы голосовать за правых в конце сентября, в то же время 32% немцев отдают голоса за Христианско-демократический союз.

Ранее сопредседатели АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупалла заявили в эфире телеканала ZDF, что победа на выборах в ландтаг (земельный парламент) в федеральных землях Тюрингия и Саксония стали историческим успехом для партии.