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Рейтинг правящей в ФРГ коалиции упал до самого низкого уровня

Рейтинг правящей в ФРГ коалиции упал до самого низкого уровня Рейтинг популярности правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы) упал до самого низкого после выборов в Бундестаг (2021 год) уровня.
Другие страны
22 октября 2023 г. 17:17
Рейтинг правящей в ФРГ коалиции упал до самого низкого уровня

Рейтинг популярности правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы) упал до самого низкого после выборов в Бундестаг (2021 год) уровня.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild am Sonntag со ссылкой на данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa.

Если в сентябре 2021 года за правящие партии в совокупности отдали свои голоса 52% избирателей, то сейчас их готов поддержать лишь каждый третий житель ФРГ (34%). Социал-демократы набрали бы только 16% голосов, "Зеленые" - 13%, либералы - 5%.

Как показал опрос, первое место в рейтинге занимает оппозиционный блок ХДС/ХСС с 29%. На втором месте "Альтернатива для Германии", за которую готовы проголосовать 22% респондентов. Левая партия набрала бы 5% голосов.

По данным исследования, 71% участников заявили, что недовольны работой правительства канцлера Олафа Шольца, что является новым антирекордом. Лишь 24% респондентов довольны деятельностью кабмина.

В опросе принимали участие 1 202 человека, он проводился в период с 16 по 20 октября.

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