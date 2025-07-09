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Рейтинг правящей в Эстонии партии поставил антирекорд

Рейтинг правящей в Эстонии партии поставил антирекорд Популярность эстонской правящей Партии реформ, которую возглавляет премьер-министр республики Кристен Михал, достигла рекордно низкого уровня с 2019 года.
Другие страны
9 июля 2025 г. 09:21
Рейтинг правящей в Эстонии партии поставил антирекорд

Популярность эстонской правящей Партии реформ, которую возглавляет премьер-министр республики Кристен Михал, достигла рекордно низкого уровня с 2019 года.

Как передает Report, об этом сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой на данные опроса соцслужбы Norstat.

Почти 16% участников опроса выразили поддержку партии премьера. Вместе с тем 27,9% респондентов отдали предпочтение оппозиционной парламентской партии "Отечество" (Isamaa), 18,8% - Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Центристскую партию поддержали 16,3% опрошенных, Социал-демократическая партия и "Ээсти 200" (Eesti 200) получили 10,9% и 2,9% голосов соответственно.

Данные исследования основываются на еженедельных опросах общественного мнения, которые проводились в период со 2 июня по 6 июля. В них приняли участие порядка 4 тыс. граждан страны старше 18 лет.

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