Рейтинг правящей в Эстонии партии поставил антирекорд

Популярность эстонской правящей Партии реформ, которую возглавляет премьер-министр республики Кристен Михал, достигла рекордно низкого уровня с 2019 года.

Популярность эстонской правящей Партии реформ, которую возглавляет премьер-министр республики Кристен Михал, достигла рекордно низкого уровня с 2019 года.

Как передает Report, об этом сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой на данные опроса соцслужбы Norstat.

Почти 16% участников опроса выразили поддержку партии премьера. Вместе с тем 27,9% респондентов отдали предпочтение оппозиционной парламентской партии "Отечество" (Isamaa), 18,8% - Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Центристскую партию поддержали 16,3% опрошенных, Социал-демократическая партия и "Ээсти 200" (Eesti 200) получили 10,9% и 2,9% голосов соответственно.

Данные исследования основываются на еженедельных опросах общественного мнения, которые проводились в период со 2 июня по 6 июля. В них приняли участие порядка 4 тыс. граждан страны старше 18 лет.