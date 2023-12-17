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Рейтинг правящей коалиции в ФРГ достиг исторического минимума

Рейтинг правящей коалиции в ФРГ достиг исторического минимума Рейтинг правящей коалиции в Германии (Социал-демократическая партия Германии, "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия) достиг рекордных минимальных показателей, у коалиции трех партий в сумме 32% голосов.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 14:41
Рейтинг правящей коалиции в ФРГ достиг исторического минимума

Рейтинг правящей коалиции в Германии (Социал-демократическая партия Германии, "Союз 90/Зеленые" и Свободная демократическая партия) достиг рекордных минимальных показателей, у коалиции трех партий в сумме 32% голосов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом INSA для газеты Bild.

"За СДПГ готовы проголосовать лишь 15% избирателей, за "Зеленых" — 12%, за СвДП — 5%. Таким образом у правящей сейчас "светофорной" коалиции в сумме лишь 32% голосов. Это минимальный показатель за всю историю", — говорится в сообщении Bild.

При этом за оппозиционную ХДС/ХСС готовы отдать свой голос 32% жителей Германии.

Согласно опросу, рейтинг поддержки партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) составил 23%.

По данным INSA, 59% граждан Германии выступают за досрочные выборы в бундестаг в ближайшее время, не дожидаясь осени 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada hakim koalisiyanın reytinqi ən aşağı həddə düşüb

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