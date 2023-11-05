Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня

Правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой теряет поддержку населения страны.

Правительство Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой теряет поддержку населения страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информагентство Kyodo.

По опросу агентства, позитивно относятся к кабмину лишь 28,3% японцев, а негативно 56,7% респондентов.

Как отмечает Kyodo, это самый низкий рейтинг правительства за все премьерство Кисида, которое стартовало два года назад. Агентство добавляет, что прошлый рекордно низкий уровень одобрения был зафиксирован в октябре 2023 года и составил 32,3%.

"При этом в новом опросе более 60% респондентов не удовлетворены снижением подоходного налога, недавно объявленным в рамках его пакета экономических стимулов речь идет о единоразовом сокращении подоходного налога в качестве ответной меры на рост цен внутри страны", — подчеркивается в материале.