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Рейтинг правительства Японии обвалился до 17,1% на фоне скандала

Рейтинг правительства Японии обвалился до 17,1% на фоне скандала Рейтинг правительства Японии во главе с премьером Фумио Кисидой обвалился до рекордно низкой отметки в 17,1% на фоне скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).
Другие страны
14 декабря 2023 г. 12:27
Рейтинг правительства Японии обвалился до 17,1% на фоне скандала

Рейтинг правительства Японии во главе с премьером Фумио Кисидой обвалился до рекордно низкой отметки в 17,1% на фоне скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Jiji.

Этот показатель является минимальным для Либерально-демократической партии с 2012 года, когда она вернулась к власти после краткого периода администрации, сформированной ныне не существующей Демократической партии. В последний раз уровень поддержки правительства в опросах Дзидзи опускался ниже 20% (до 13,4%) при правительстве премьера Таро Асо в августе 2009 года. В сентябре 2009 года власть перешла к Демократической партии.

Доля тех, кто не поддерживает правительство, выросла до 58,2%. Правящую ЛДП поддерживают 18,3% (против 19,1% в ноябре). Вместе с тем наиболее популярной оппозиционной партией стала Конституционно-демократическая (4,4% респондентов против 2,7% в ноябре).

Опрос проводился с 8 по 11 декабря, когда тема скандала с нарушением финансовой отчетности при сборе пожертвований в ЛДП была на первых полосах всех местных изданий и стала главной темой новостных выпусков. Новые подробности скандала появились и 12 декабря.

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Версия на английском языке Japan PM Kishida's cabinet approval hits record low at 17.1%

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