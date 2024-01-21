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Рейтинг популярности партии Шольца упал до самого низкого уровня за четыре года

Рейтинг популярности партии Шольца упал до самого низкого уровня за четыре года Рейтинг популярности входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - партии канцлера Олафа Шольца - упал до самого низкого уровня за четыре года. За нее готовы проголосовать лишь 13% жителей страны.
Другие страны
21 января 2024 г. 07:15
Рейтинг популярности партии Шольца упал до самого низкого уровня за четыре года

Рейтинг популярности входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - партии канцлера Олафа Шольца - упал до самого низкого уровня за четыре года. За нее готовы проголосовать лишь 13% жителей страны.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag.

Это почти в два раза меньше, чем было на парламентских выборах 2021 года (25,7%). По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным на прошлой неделе, рейтинг социал-демократов снизился на 2 п.п. Также входящая в правящую коалицию партия "зеленых" находится на одном уровне с СДПГ - за нее готовы отдать голоса 13% избирателей (плюс 1 п.п.).

Первое место в рейтинге популярности занимает оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, за который готовы проголосовать 30% респондентов (без изменений). На втором месте закрепилась "Альтернатива для Германии" - ее поддерживают 22% респондентов (без изменений). Свободная демократическая партия набирает всего 5% голосов, Левая партия - 3% и не проходит в Бундестаг. Таким образом, совокупный рейтинг входящих в правящую в ФРГ коалицию партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия) сейчас составляет всего 31%.

Самым крупным победителем является зарегистрированная в начале 2024 года германская партия "Союз Сары Вагенкнехт". При первом регулярном опросе (без указания партии в вопросе) партия набрала сразу 7%.

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