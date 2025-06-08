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Рейтинг популярности Мерца вырос на 13 п.п.

Рейтинг популярности Мерца вырос на 13 п.п. Рейтинг популярности канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Христианско-демократический союз) вырос на 13 процентных пунктов (п.п.) за месяц после его вступления в должность 6 мая и составляет лишь 36%.
Другие страны
8 июня 2025 г. 00:39
Рейтинг популярности Мерца вырос на 13 п.п.

Рейтинг популярности канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Христианско-демократический союз) вырос на 13 процентных пунктов (п.п.) за месяц после его вступления в должность 6 мая и составляет лишь 36%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По его данным, 36% респондентов в настоящее время удовлетворены работой канцлера ФРГ. Недовольны Мерцем 45% опрошенных. Деятельностью правительства Германии в целом удовлетворены 37% опрошенных (плюс 8 п.п.). Тем не менее недовольны кабмином 45% немцев.

В рейтинге популярности политических партий Германии уверенно лидирует консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 27% (плюс 1 п.п.). Отрыв от идущей на втором месте "Альтернативы для Германии" (АдГ) вырос до 4 п. п. АдГ поддерживают 23% избирателей (минус 1 п.п.). Это самый большой разрыв между партиями с марта.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) также потеряла 1 п.п. и получает 16%. Далее следуют "Зеленые" с 11% (плюс 1 п.п.), левые с 10% (минус 1 п.п.), "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" с 4% (без изменений) и Свободная демократическая партия Германии с 4% (без изменений).

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