​Рейтинг популярности Макрона вырос после пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона незначительно вырос за последние несколько дней.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса компании BVA.

По его данным, деятельность французского лидера на данный момент одобряют 32% французов, что на три процентных пункта выше, чем в начале апреля.

При этом, опрос проводился 17-18 апреля - спустя всего несколько дней после пожара в соборе Парижской Богоматери (Норт-Дам-де-Пари).

Опрос также показал, что около 70% французов смотрели по телевизору выступление Э.Макрона после пожара в Нотр-Даме. Кроме того, 62% из них положительно оценили его реакцию и действия после этого происшествия.

В опросе приняли участие более 1 тыс. человек.