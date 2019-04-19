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Рейтинг популярности Макрона вырос после пожара в Нотр-Дам-де-Пари

​Рейтинг популярности Макрона вырос после пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона незначительно вырос за последние несколько дней

Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона незначительно вырос за последние несколько дней.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса компании BVA.

По его данным, деятельность французского лидера на данный момент одобряют 32% французов, что на три процентных пункта выше, чем в начале апреля.

При этом, опрос проводился 17-18 апреля - спустя всего несколько дней после пожара в соборе Парижской Богоматери (Норт-Дам-де-Пари).

Опрос также показал, что около 70% французов смотрели по телевизору выступление Э.Макрона после пожара в Нотр-Даме. Кроме того, 62% из них положительно оценили его реакцию и действия после этого происшествия.

В опросе приняли участие более 1 тыс. человек.

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