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Рейтинг партии Шольца рухнул до 16%

Рейтинг партии Шольца рухнул до 16% Рейтинг Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца достиг минимума с федеральных выборов 2021 года.По опросу Forsa, СДПГ, входящую в правящую коалицию, поддерживают лишь 16% немцев — это на 1% меньше, чем в опросе в конце августа.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 18:45
Рейтинг партии Шольца рухнул до 16%

Рейтинг Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца достиг минимума с федеральных выборов 2021 года.По опросу Forsa, СДПГ, входящую в правящую коалицию, поддерживают лишь 16% немцев — это на 1% меньше, чем в опросе в конце августа.

Как передает Report, об этом сообщает германский новостной канал n-tv.

"Социал-демократы упали до нового минимума со времени последних федеральных выборов. Для лидера оппозиционной фракции Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридриха Мерца дела идут немного лучше", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оппозиционный союз ХДС/ХСС занимает первую строчку рейтинга с 27%, а на втором месте крайне правая партия "Альтернатива для Германии" — 21%. СДПГ замыкает тройку лидеров — ее партнеры по коалиции "Зеленые" и Свободная демократическая партия получают по 14% и 7% соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Şoltsun partiyasının reytinqi aşağı düşüb

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