Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордного уровня

После 100 дней на посту президента США у Дональда Трампа зафиксирован самый низкий рейтинг одобрения среди американских лидеров за последние 80 лет.

После 100 дней на посту президента США у Дональда Трампа зафиксирован самый низкий рейтинг одобрения среди американских лидеров за последние 80 лет.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ABC News, Washington Post и Ipsos.

Согласно исследованию, только 39% респондентов одобряют то, как Трамп управляет страной, 55% выразили недовольство работой президента. В частности, многие опрошенные обеспокоены состоянием экономики: 73% считают, что она находится в плохом состоянии.

Так, причиной роста цен 71% респондентов называют введенные Трампом ввозные пошлины. Согласны с доводами президента США о том, что экономика в долгосрочной перспективе будет иметь более прочную основу, только 31% опрошенных.

Большинство участников опроса - 58% - считают избыточными усилия главы государства, направленные на сокращение размера и роли правительства, 56% утверждают, что он безосновательно превысил свои полномочия, 55% сомневаются в приверженности администрации Трампа защите прав и свобод граждан.

При этом 67% респондентов выступили против отмены гражданства по праву рождения, 66% - против закрытия министерства образования.

Что касается международных отношений, 49% опрошенных считают, что Трамп скорее ослабил, чем укрепил лидерство США в мире. При этом 34% респондентов поддерживают его политику.

Опрос проводился 18-22 апреля 2025 года на английском и испанском языках среди случайной национальной выборки из 2 тыс. 464 взрослых. Погрешность результатов может составлять плюс-минус 2 процентных пункта.