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Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордных 28%

Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордных 28% Деятельность президента Франции Эммануэля Макрона одобряют 28% респондентов.
Другие страны
28 марта 2023 г. 02:24
Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордных 28%

Деятельность президента Франции Эммануэля Макрона одобряют 28% респондентов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такой результат показал опрос BVA, проведенный для радиостанции RTL.

Опрос провели 24-25 марта среди тысячи человек. Рейтинг одобрения президента за месяц снизился на 6 процентных пунктов.

Остальные 72% опрошенных заявили, что негативно оценивают работу президента. Такой уровень поддержки является самым низким для Макрона в опросах этой компании с ноября 2018 года, когда разразился кризис, связанный с движением "желтых жилетов".

70% респондентов выступают против проведения пенсионной реформы и 64% сказали, что поддерживают протестующих.

Правительство Франции ранее в марте, несмотря на демонстрации протеста и забастовки, утвердило реформу по повышению пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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Версия на азербайджанском языке Makronun reytinqi 28%-ə düşüb

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