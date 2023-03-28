Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордных 28%

Деятельность президента Франции Эммануэля Макрона одобряют 28% респондентов.
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Опрос провели 24-25 марта среди тысячи человек. Рейтинг одобрения президента за месяц снизился на 6 процентных пунктов.
Остальные 72% опрошенных заявили, что негативно оценивают работу президента. Такой уровень поддержки является самым низким для Макрона в опросах этой компании с ноября 2018 года, когда разразился кризис, связанный с движением "желтых жилетов".
70% респондентов выступают против проведения пенсионной реформы и 64% сказали, что поддерживают протестующих.
Правительство Франции ранее в марте, несмотря на демонстрации протеста и забастовки, утвердило реформу по повышению пенсионного возраста с 62 до 64 лет.