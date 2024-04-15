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Рейтинг одобрения деятельности Байдена вырос до 43%

Рейтинг одобрения деятельности Байдена вырос до 43% Свыше 40% американцев в настоящее время одобряют деятельность президента США Джо Байдена.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 20:48
Рейтинг одобрения деятельности Байдена вырос до 43%

Свыше 40% американцев в настоящее время одобряют деятельность президента США Джо Байдена.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для издания Financial Times.

Согласно опубликованным сегодня результатам, 43% опрошенных положительно оценивают работу Байдена.

Этот показатель на четыре процентных пункта выше, чем в марте.

Кроме того, это самый высокий рейтинг Байдена с ноября прошлого года, когда его деятельность одобряли 45% опрошенных.

Кроме того, исследование показало, что выросла доля тех, кто доволен тем, как Байден справляется с экономическими вопросами. В настоящее время этот показатель составляет 41%.

Опрос проведен 4-5 апреля, в нем приняли участие около 1 тыс. человек.

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Версия на английском языке Joe Biden's approval rating on economy rising among US voters

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