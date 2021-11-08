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Рейтинг одобрения деятельности Байдена опустился ниже 38%

Рейтинг одобрения деятельности Байдена опустился ниже 38% Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена опустился до рекордно низкой отметки - 37,8%.
Другие страны
8 ноября 2021 г. 07:44
Рейтинг одобрения деятельности Байдена опустился ниже 38%
Джо Байден

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена опустился до рекордно низкой отметки - 37,8%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета USA Today со ссылкой на результаты опроса, проведенного ею совместно с Саффолкским университетом.

Исследование показало, что отрицательно действия Байдена на посту главы государства оценивают 59% опрошенных, еще 3,2% респондентов воздержались от ответа на соответствующий вопрос.

46% участников исследования считают, что президент справляется со своими обязанностями хуже, чем они ожидали. При этом почти 64% респондентов, в числе которых 28% сторонников Демократической партии, выступили против того, чтобы демократ Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. Против участия в следующих президентских выборах бывшего главы государства Дональда Трампа, являющегося республиканцем, высказались 58,4% опрошенных. О своей готовности проголосовать за Байдена, если бы выборы проводились сейчас, заявили 40% респондентов, за Трампа - 44%, еще 11% предпочли бы отдать голос за другого кандидата.

Деятельность вице-президента США Камалы Харрис одобряют 27,8% участников исследования. Положительно о работе Конгресса высказались только 12% респондентов. При этом рейтинг одобрения деятельности законодателей-республиканцев оказался выше рейтинга их коллег-демократов. 66% опрошенных полагают, что ситуация в стране развивается в неверном направлении, противоположной точки зрения придерживаются 20% респондентов.

Опрос проводился с 3 по 5 ноября среди 1 тыс зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет примерно 3,1 процентного пункта.

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