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Рейтинг одобрения Байдена впервые упал до 50%

Рейтинг одобрения Байдена впервые упал до 50% Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена опустился до 50% впервые с момента его вступления в должность.
Другие страны
24 июля 2021 г. 08:56
Рейтинг одобрения Байдена впервые упал до 50%
Джо Байден

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена опустился до 50% впервые с момента его вступления в должность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные опроса, проведенного в июле социологической службой Gallup.

Согласно полученным результатам, 45% американцев не одобряют деятельность Байдена на посту президента, 5% опрошенных не сформировали позиции по этому вопросу. Таким образом, работу Байдена поддерживают лишь 50% респондентов, что на шесть процентных пунктов ниже по сравнению с июньскими показателями: тогда о деятельности президента положительно отзывались 56% опрошенных.

Отмечается, что июльский рейтинг стал самым низким за все время пребывания Байдена на посту главы государства.

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