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Рейтинг одобрения Байдена опустился до 41 процента

Рейтинг одобрения Байдена опустился до 41 процента Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена к началу второго года его правления опустился до 41%.
Другие страны
26 января 2022 г. 08:42
Рейтинг одобрения Байдена опустился до 41 процента
Джо Байден

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена к началу второго года его правления опустился до 41%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Pew Research.

"Сейчас только 41% совершеннолетних американцев одобряют работу Байдена – немногим ниже, чем в сентябре (44%), и значительно меньше, чем в прошлом апреле (59%)", - говорится в релизе.

Всего 21% респондентов удовлетворены состоянием дел в стране. В прошлом марте довольных было на 12 процентных пунктов больше.

Исследование проводилось с 10 по 17 января с участием 5 128 американцев.

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Версия на английском языке Biden approval drops to 41 percent in latest survey

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