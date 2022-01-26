Рейтинг одобрения Байдена опустился до 41 процента

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена к началу второго года его правления опустился до 41%.

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена к началу второго года его правления опустился до 41%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Pew Research.

"Сейчас только 41% совершеннолетних американцев одобряют работу Байдена – немногим ниже, чем в сентябре (44%), и значительно меньше, чем в прошлом апреле (59%)", - говорится в релизе.

Всего 21% респондентов удовлетворены состоянием дел в стране. В прошлом марте довольных было на 12 процентных пунктов больше.

Исследование проводилось с 10 по 17 января с участием 5 128 американцев.