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    Рейтинг Обамы побил трехлетний рекорд

    В общей сложности 50% опрошенных заявили, что они одобряют деятельность президента в его последний год у власти

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Рейтинг президента Барака Обамы достиг самого высокого с мая 2013 года уровня. Как сообщает Report со ссылкой на Politico, об этом свидетельствуют результаты последнего опроса компании Gallup.

    В общей сложности 50% опрошенных заявили, что они одобряют деятельность президента в его последний год у власти. Между тем, его деятельность в предпоследнем году одобряли лишь 46% респондентов. Нынешний рейтинг Обамы также превышает его средний рейтинг с 2009 года, составляющий 47%.

    Президента США поддерживают 87% демократов, что на шесть процентных пунктов больше, чем в начале 2016 года. Среди республиканцев с одобрением отозвались об Обаме  11% опрошенных. 

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