Рейтинг Макрона во Франции вырос до 33% на фоне событий на Украине

Рейтинг действующего президента Франции Эмманюэля Макрона вырос за неделю на 8,5 п. п., до 33,5%.

Рейтинг действующего президента Франции Эмманюэля Макрона вырос за неделю на 8,5 п. п., до 33,5%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный социологической службой Elabe, результаты которого приводит во вторник вечером телеканал BFM TV .

Ближайшим конкурентом Макрона в первом туре и кандидатом на выход во второй является кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - за нее готовы проголосовать 15% участников опроса. Но если Ле Пен за неделю потеряла два п. п. рейтинга, то представитель левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, напротив, набрал 0,5 п. п. и с 13% занимает третье место.

На четвертом месте - кандидат от правого движения "Реконкиста" Эрик Земмур с 11% - это на три п. п. меньше, чем в опросе Elabe недельной давности. Глава столичного региона Иль-де-Франс, кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс, которая в первые месяцы после выдвижения считалась главным конкурентом Макрона, сейчас может рассчитывать на поддержку лишь 10,5% граждан (минус 1,5 п. п. за неделю). Представитель партии "Европа - Экология - "Зеленые" Янник Жадо, который последнюю неделю активно участвовал в акциях в поддержку Украины и против специальной военной операции РФ, потерял 1,5 п. п., сейчас за него готовы проголосовать 5% опрошенных. Остальные шесть зарегистрированных на выборах кандидатов пока могут рассчитывать менее чем на 4% голосов каждый.

Во втором туре картина также существенно изменилась. На фоне украинской повестки, которая практически затмила остальные темы на телевидении и в крупнейших печатных изданиях, шансы Макрона на переизбрание заметно выросли: в случае "дуэли" Макрон - Ле Пен голоса между ними распределятся в пользу действующего главы государства - 61% против 39%. За последнюю неделю соотношение изменилось на 3,5 п. п., однако это наименьший разрыв, учитывая перспективы других кандидатов. Так, при выходе во второй тур Меланшона нынешний президент может переизбраться с 68,5% голосов, а с Земмуром во втором туре опрос предрекает 69,5% за Макрона.

Опрос проводился с 7 по 8 марта через интернет, сразу после оглашения Конституционным советом окончательного списка из 12 кандидатов, которые примут участие в первом туре. В опросе приняли участие 1 580 жителей европейской части Франции старше 18 лет.

Отметим, что выборы президента Франции пройдут в два тура - 10 и 24 апреля.