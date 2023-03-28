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Рейтинг Макрона упал до минимума за последние четыре года из-за пенсионной реформы

Рейтинг Макрона упал до минимума за последние четыре года из-за пенсионной реформы Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона достиг минимального значения за последние четыре года на фоне массовых протестов, вызванных проведением пенсионной реформы в стране.
Другие страны
28 марта 2023 г. 14:31
Рейтинг Макрона упал до минимума за последние четыре года из-за пенсионной реформы

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона достиг минимального значения за последние четыре года на фоне массовых протестов, вызванных проведением пенсионной реформы в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией BVA, опубликованные во вторник.

Как отмечают социологи, только 28% опрошенных французов заявили, что удовлетворены действиями Макрона на посту президента. Это на 6 процентов меньше, чем было отмечено в конце февраля. "Таким образом, рейтинг главы государства приближается к самому низкому уровню в 26%, который наблюдался в разгар движения "желтых жилетов" в ноябре 2018 года", - отметили в компании.

Что касается премьер-министра Элизабет Борн, то ее рейтинг за месяц также упал до 28%. По словам социологов, это стало самым низким показателем с момента ее назначения на пост главы кабинета министров в мае 2022 года.

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