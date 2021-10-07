О нас
Report Georgia
Аудио новости

Рейтинг Джозефа Байдена рекордно упал

Рейтинг Джозефа Байдена рекордно упал Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал в начале октябрz до самого низкого уровня с момента его вступления в должность - только 38% опрошенных американцев поддержали своего лидера.
Другие страны
7 октября 2021 г. 05:33
Рейтинг Джозефа Байдена рекордно упал
Джозеф Байден

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал в начале октябрz до самого низкого уровня с момента его вступления в должность - только 38% опрошенных американцев поддержали своего лидера.

Как передает Report, об этом следует из данных опроса Quinnipiac University.

Так, по сравнению с прошлым месяцем число тех, кто в целом выразил несогласие с политикой Байдена, увеличилось с 50% до 53%.

Опрос показал, что ухудшающийся рейтинг Байдена был в основном результатом его отношения к иммиграции и внешней политике - 67% заявили, что они не одобряют подход к миграционной политике и ситуацию на мексиканской границе. Не одобряют внешнеполитический курс политике 58%опрошенных, налоговую политику - 54%.

В опросе приняли участие 1326 взрослых, с которыми связались в период с 1 по 4 октября.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Cozef Baydenin reytinqi rekord dərəcədə düşüb

Другие новости из категории

При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
7 октября 2021 г. 04:38
Байден и Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит
Байден и Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит
7 октября 2021 г. 02:15
Президент Перу сообщил об отставке правительства
Президент Перу сообщил об отставке правительства
7 октября 2021 г. 01:56
ВОЗ рекомендовала начать использование первой в мире вакцины против малярии
ВОЗ рекомендовала начать использование первой в мире вакцины против малярии
7 октября 2021 г. 01:14
Канада обязала госслужащих вакцинироваться от COVID-19
Канада обязала госслужащих вакцинироваться от COVID-19
7 октября 2021 г. 00:27
В одной из мечетей в Афганистане произошел взрыв, есть погибший и раненые
В одной из мечетей в Афганистане произошел взрыв, есть погибший и раненые
7 октября 2021 г. 00:14
Генсек ООН: Гуманитарная ситуация в Эфиопии ухудшилась
Генсек ООН: Гуманитарная ситуация в Эфиопии ухудшилась
6 октября 2021 г. 23:45
Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в школе в Техасе
ФотоПравоохранители задержали подозреваемого в стрельбе в школе в Техасе
6 октября 2021 г. 22:34
Цена на энергетический уголь в Европе впервые превысила $300 за тонну
Цена на энергетический уголь в Европе впервые превысила $300 за тонну
6 октября 2021 г. 22:27
В Австрии прошли обыски в ведомстве канцлера и штаб-квартире его партии
В Австрии прошли обыски в ведомстве канцлера и штаб-квартире его партии
6 октября 2021 г. 22:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi