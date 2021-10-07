Рейтинг Джозефа Байдена рекордно упал

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал в начале октябрz до самого низкого уровня с момента его вступления в должность - только 38% опрошенных американцев поддержали своего лидера.

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал в начале октябрz до самого низкого уровня с момента его вступления в должность - только 38% опрошенных американцев поддержали своего лидера.

Как передает Report, об этом следует из данных опроса Quinnipiac University .

Так, по сравнению с прошлым месяцем число тех, кто в целом выразил несогласие с политикой Байдена, увеличилось с 50% до 53%.

Опрос показал, что ухудшающийся рейтинг Байдена был в основном результатом его отношения к иммиграции и внешней политике - 67% заявили, что они не одобряют подход к миграционной политике и ситуацию на мексиканской границе. Не одобряют внешнеполитический курс политике 58%опрошенных, налоговую политику - 54%.

В опросе приняли участие 1326 взрослых, с которыми связались в период с 1 по 4 октября.