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    Рейтинг доверия Трампа достиг рекордного минимума среди президентов США за 70 лет

    Опрос провела газета Washington Post и телеканал ABC

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Результаты опроса показали, что 65% населения США не считает президента Дональда Трампа заслуживающим доверия.

    Как передает Report, опрос провела газета Washington Post и телеканал ABC.

    Таким образом, рейтинг доверия Трампа достиг минимума среди лидеров Штатов за 70 лет проведения опросов.

    65% жителей страны не только не доверяют Трампу, но и считают, что за время пребывания на посту - а это 9 месяцев - он не достиг никаких результатов. Положительно работу президента оценили только 35% опрошенных.

    Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября среди 1005 респондентов. Погрешность выборки не превышает 3,5%.

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