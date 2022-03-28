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Рейтинг Байдена вновь побил антирекорд

Рейтинг Байдена вновь побил антирекорд Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за все время его пребывания на посту главы Белого дома.
Другие страны
28 марта 2022 г. 06:13
Рейтинг Байдена вновь побил антирекорд

Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за все время его пребывания на посту главы Белого дома.

Как передает Report, об этом следует из результатов опроса, проведенного телеканалом NBC News.

Уточняется, что 55% респондентов отрицательно оценивают работу Байдена на посту президента, 40% придерживаются противоположного мнения, остальные 5% не стали давать оценку его работе.

Курс внешней политики Байдена поддержали 42%. Политику Байдена в сфере экономики одобрили лишь 33% участников опроса.

"Семь из десяти американцев выразили низкую уверенность в способности президента Джо Байдена справиться с вторжением России в Украину, а 8 из 10 выразили беспокойство по поводу того, что это повысит цены на газ и возможно, связано с ядерным оружием", - сообщает NBC.

Кроме того, 72% опрошенных американцев выразили обеспокоенность из-за того, что США якобы могут отправить своих военнослужащих в Украину.

Опрос проводился с 18 по 22 марта, перед заграничной поездкой президента, в ходе которой Байден должен был встретиться с союзниками по НАТО и посетить войска США в Польше.

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