Рейтинг Байдена рекордно снизился за время его президентства

Рейтинг одобрения американского лидера Джо Байдена упал до самого низкого уровня за все время его президентства.
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Опрос показал, что рейтинг одобрения Байдена снизился до 40%. Предполагается, что низкий рейтинг вызван тем, что большинство избирателей не поддерживают подход главы государства к внешней политике и его позиции по конфликту между Израилем и ХАМАС.
Также стало известно, что в преддверии выборов в 2024 году Байден впервые отстал от бывшего президента США Дональда Трампа.
Анализ результатов показал сдвиг среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет — рейтинг одобрения среди этих граждан упал до 31%.