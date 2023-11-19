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Рейтинг Байдена рекордно снизился за время его президентства

Рейтинг Байдена рекордно снизился за время его президентства Рейтинг одобрения американского лидера Джо Байдена упал до самого низкого уровня за все время его президентства.
Другие страны
19 ноября 2023 г. 23:11
Рейтинг Байдена рекордно снизился за время его президентства

Рейтинг одобрения американского лидера Джо Байдена упал до самого низкого уровня за все время его президентства.

Как передает Report, это следует из результатов опроса NBC News.

Опрос показал, что рейтинг одобрения Байдена снизился до 40%. Предполагается, что низкий рейтинг вызван тем, что большинство избирателей не поддерживают подход главы государства к внешней политике и его позиции по конфликту между Израилем и ХАМАС.

Также стало известно, что в преддверии выборов в 2024 году Байден впервые отстал от бывшего президента США Дональда Трампа.

Анализ результатов показал сдвиг среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет — рейтинг одобрения среди этих граждан упал до 31%.

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