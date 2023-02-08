Рейтинг Байдена приблизился к минимуму

Всего 41% американцев одобряют работу президента США Джо Байдена, а 65% полагают, что страна движется в неверном направлении.

Всего 41% американцев одобряют работу президента США Джо Байдена, а 65% полагают, что страна движется в неверном направлении.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters и социологической службой Ipsos.

Замеры сделаны в преддверии ежегодного выступления Байдена перед конгрессом, где он будет отчитываться о достижениях первой половины президентского срока и излагать планы на вторую.

Отмечается, что рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена составляет 41% - близко к минимальным значениям его президентства.

В мае и июне популярность падала до 36% и держалась в районе 40% большую часть прошлого года, добавило агентство.