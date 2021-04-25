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Рейтинг Байдена после 100 дней президентства стал одним из самых низких

Рейтинг Байдена после 100 дней президентства стал одним из самых низких Рейтинг одобрения президента США Джозефа Байдена за первые 100 дней президентства составил 52 процента, с 1945 года этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%)
Другие страны
25 апреля 2021 г. 18:34
Рейтинг Байдена после 100 дней президентства стал одним из самых низких
Джозеф Байден

Рейтинг одобрения президента США Джозефа Байдена за первые 100 дней президентства составил 52 процента, с 1945 года этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%).

Как передает Report, об этом следует из совместного опроса Washington Post и ABC News.

Согласно опросу, 52 процента респондентов "однозначно" или "в некоторой степени" одобряют работу Байдена, среди них 90 процента демократов, 47 процента независимых респондентов и 13 процента республиканцев. Неодобрительно высказались 42 процента респондентов.

Больше половины опрошенных, 64 процента, одобряют политику Байдена в области борьбы с пандемией коронавируса, экономическую политику нынешнего президента одобряют 52 процента респондентов. Гораздо меньше человек положительно высказались относительно действий в ходе миграционного кризиса на границе с Мексикой, их одобряют всего 37 процента респондентов.

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