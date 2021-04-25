Рейтинг Байдена после 100 дней президентства стал одним из самых низких

Рейтинг одобрения президента США Джозефа Байдена за первые 100 дней президентства составил 52 процента, с 1945 года этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%)

Рейтинг одобрения президента США Джозефа Байдена за первые 100 дней президентства составил 52 процента, с 1945 года этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48%) и Дональда Трампа (42%).

Как передает Report, об этом следует из совместного опроса Washington Post и ABC News.

Согласно опросу, 52 процента респондентов "однозначно" или "в некоторой степени" одобряют работу Байдена, среди них 90 процента демократов, 47 процента независимых респондентов и 13 процента республиканцев. Неодобрительно высказались 42 процента респондентов.

Больше половины опрошенных, 64 процента, одобряют политику Байдена в области борьбы с пандемией коронавируса, экономическую политику нынешнего президента одобряют 52 процента респондентов. Гораздо меньше человек положительно высказались относительно действий в ходе миграционного кризиса на границе с Мексикой, их одобряют всего 37 процента респондентов.