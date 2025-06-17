Рейс IndiGo совершил экстренную посадку после угрозы взрыва

Рейс авиакомпании IndiGo, следовавший из Кочи в Дели, совершил экстренную посадку в Нагпуре во вторник утром после угрозы взрыва.

Рейс авиакомпании IndiGo, следовавший из Кочи в Дели, совершил экстренную посадку в Нагпуре во вторник утром после угрозы взрыва.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство PTI со ссылкой на сообщение индийского международного аэропорта Кочи (CIAL).

Угроза была получена по официальному электронному адресу рейса IndiGo, прибывшего из Маската и вылетевшего в Дели в 9.31 утра со 157 пассажирами и шестью членами экипажа.

По данным CIAL, после получения угрозы был созван Комитет по оценке бомбовой угрозы, которая была признана "реальной".

"Информация была оперативно передана соответствующим органам, после чего рейс совершил экстренную посадку в аэропорту Нагпура и в настоящее время проходит проверку", - добавляется в заявлении.

После завершения необходимых проверок безопасности, самолет отправится в пункт назначения в Дели.