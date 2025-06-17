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Рейс Air India в Лондон отменен в Ахмадабаде из-за технического сбоя

Рейс Air India в Лондон отменен в Ахмадабаде из-за технического сбоя Рейс Air India из Ахмадабада в Лондон был отменен во вторник из-за технических проблем. Ранее самолет прилетел из Нью-Дели.
Другие страны
17 июня 2025 г. 11:57
Рейс Air India в Лондон отменен в Ахмадабаде из-за технического сбоя

Рейс Air India из Ахмадабада в Лондон был отменен во вторник из-за технических проблем. Ранее самолет прилетел из Нью-Дели.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал News18.

Отмечается, что это был второй рейс Air India из Ахмадабада в Лондон, на котором возникла техническая неисправность. Ранее в индийском штате Гуджарат потерпел крушение самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, в результате которого погибли, по последним данным, 274 человека.

Кроме того, утром во вторник рейс Air India из Сан-Франциско в Мумбаи также отложен, поскольку возникла техническая неисправность одного из двигателей самолета. Всем пассажирам рейса было предложено сойти с самолета в аэропорту Калькутты, куда рейс прибыл для пересадки.

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