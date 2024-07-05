Рейчел Ривс стала главой британского Минфина в правительстве лейбористов

Новым министром финансов Великобритании назначена Рейчел Ривс.

Новым министром финансов Великобритании назначена Рейчел Ривс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ее кандидатуру утвердил премьер-министр Соединенного Королевства, лидер Лейбористской партии Кир Стармер

В парламент она была избрана в 2010 году, когда лейбористы уступили власть консерваторам. До того, как полностью посвятить себя политике, она получила экономическое образование и успела несколько лет проработать в Банке Англии и Банке Шотландии. Ривс является первой женщиной во главе этого ведомства.