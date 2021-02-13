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Регулятор США одобрил увеличение компанией Moderna числа доз вакцины в ампуле

Регулятор США одобрил увеличение компанией Moderna числа доз вакцины в ампуле Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешило компании Moderna увеличить на 40% количество доз вакцины от коронавируса
Другие страны
13 февраля 2021 г. 09:42
Регулятор США одобрил увеличение компанией Moderna числа доз вакцины в ампуле

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешило компании Moderna увеличить на 40% количество доз вакцины от коронавируса, которое можно поместить в одну ампулу. Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, речь идет о 14 вместо 10 доз. Отмечается, что, несмотря на предварительное одобрение, власти хотят получить от компании больше информации, подтверждающей, что такое изменение не повлечет ухудшения качества препарата.

Внедрение новшества может занять менее 10 недель. Сами ампулы останутся прежнего объема, а увеличение количества доз будет достигаться за счет сокращения количества жидкости, в которую помещается вакцина. Как указывает издание, это изменение позволит сократить время, которое уходит на финальную стадию производства, когда препарат разливается по ампулам, а затем происходят их опечатывание и маркировка.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов в декабре одобрило вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Также был сертифицирован препарат, который выпускает Moderna. Эти вакцины уже используются для иммунизации населения.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da “Moderna”nın ampulada vaksin dozalarını artırmaq təklifi təsdiqlənib

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