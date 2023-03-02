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Регулятор США не разрешил Neuralink тестировать мозговой чип на людях

Регулятор США не разрешил Neuralink тестировать мозговой чип на людях Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов Соединенных Штатов не разрешило основанной бизнесменом Илоном Маском компании Neuralink проводить на людях тесты, подразумевающие вживление микрочипа в мозг для управления внешними устро
Другие страны
2 марта 2023 г. 22:26
Регулятор США не разрешил Neuralink тестировать мозговой чип на людях

Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов Соединенных Штатов не разрешило основанной бизнесменом Илоном Маском компании Neuralink проводить на людях тесты, подразумевающие вживление микрочипа в мозг для управления внешними устройствами силой мысли.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на действующих и бывших сотрудников Neuralink.

Отмечается, что соответствующий запрос компания сделала в начале прошлого года. Согласно сведениям, причины отказа относились к безопасности литиевой батареи устройства, возможной миграции крошечных проводков имплантата в другие области мозга, а также к проблеме безопасного удаления устройства без повреждения тканей мозга.

При этом, по информации Reuters, с момента отказа прошел уже год. Тем не менее компания еще прилагает усилия для доработки технологии, что, с точки зрения представителей Neuralink, не приведет в ближайшем будущем к разрешению на тесты.

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