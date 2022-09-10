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Регулятор ценных бумаг США создаст офис для регистрации криптовалют

Регулятор ценных бумаг США создаст офис для регистрации криптовалют Регулятор ценных бумаг США создаст два новых офиса для рассмотрения заявок, связанных с криптоактивами и сектором медико-биологических наук. Они присоединятся к семи существующим офисам отдела Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), который занимается
Другие страны
10 сентября 2022 г. 14:33
Регулятор ценных бумаг США создаст офис для регистрации криптовалют

Регулятор ценных бумаг США создаст два новых офиса для рассмотрения заявок, связанных с криптоактивами и сектором медико-биологических наук. Они присоединятся к семи существующим офисам отдела Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), который занимается подачей корпоративных документов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

«Управление криптоактивов» и «Управление промышленных приложений и услуг» присоединятся к семи существующим офисам отдела Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), который занимается подачей корпоративных документов.

«В результате недавнего роста криптоактивов и отраслей медико-биологических наук мы увидели необходимость в предоставлении более широкой и специализированной поддержки», — говорится в заявлении директора отдела корпоративных финансов Рене Джонс

Раннее заявил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что компании, которые помогают упростить транзакции на рынке криптовалют, должны зарегистрироваться в SEC. Он заявил, что подавляющее большинство крипто-токенов квалифицируются как ценные бумаги и подпадают под действие соответствующих законов.

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