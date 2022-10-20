Регион Гранд-Эст во Франции может закрыть часть железнодорожных путей

Французский регион Гранд-Эст может закрыть часть железнодорожных путей, если государство откажется компенсировать рост стоимости электроэнергии.
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"Многие главы регионов говорят, что, если в какой-то момент не будет найдена форма компенсации, мы будем работать в убыток. Другими словами, нам совершенно ясно придется закрывать линии. В 2024 году 8% дорожных пошлин дополнительно лягут на регионы", - сказал Роттнер.
Ранее сообщалось, что сотрудники трех нефтеперерабатывающих заводов компаний Total и Exxon устроили забастовку в ряде регионов Франции, после чего в стране возникла нехватка топлива на АЗС.