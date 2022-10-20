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Регион Гранд-Эст во Франции может закрыть часть железнодорожных путей

Регион Гранд-Эст во Франции может закрыть часть железнодорожных путей Французский регион Гранд-Эст может закрыть часть железнодорожных путей, если государство откажется компенсировать рост стоимости электроэнергии.
Другие страны
20 октября 2022 г. 01:12
Регион Гранд-Эст во Франции может закрыть часть железнодорожных путей

Французский регион Гранд-Эст может закрыть часть железнодорожных путей, если государство откажется компенсировать рост стоимости электроэнергии.

Как передает Report, об этом написала газета Le Figaro со ссылкой на заявление главы регионального совета Жана Роттнера.

"Многие главы регионов говорят, что, если в какой-то момент не будет найдена форма компенсации, мы будем работать в убыток. Другими словами, нам совершенно ясно придется закрывать линии. В 2024 году 8% дорожных пошлин дополнительно лягут на регионы", - сказал Роттнер.

Ранее сообщалось, что сотрудники трех нефтеперерабатывающих заводов компаний Total и Exxon устроили забастовку в ряде регионов Франции, после чего в стране возникла нехватка топлива на АЗС.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın Qrand Est bölgəsi dəmir yolu xətlərinin bir hissəsini bağlaya bilər

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