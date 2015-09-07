​Референдум в Польше признают несостоявшимся

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Всенародный референдум по важным вопросам, прошедший в Польше 6 сентября, будет признан несостоявшимся из-за рекордно низкой явки избирателей — 7,48%. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют частичные результаты голосования, обнародованные Государственной избирательной комиссией (ГИК) Польши.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши 21 мая поддержал законодательную инициативу тогдашнего президента страны Бронислава Коморовского о проведении 6 сентября всенародного референдума по важным вопросам. На общенациональный референдум были вынесены три вопроса: введение одномандатных избирательных округов на выборах в Сейм (нижняя палата парламента) Польши, отмена финансирования политических партий из бюджета, а также внесение изменений в налоговое законодательство в пользу налогоплательщика.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Польши после обработки бюллетеней в 32 избирательных округах из 51, явка граждан составила 7,48%. Для признания референдума состоявшимся необходима явка граждан более 50% плюс один голос.