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    Пройдет референдум о выходе Великобритании из Евросоюза

    Королева Елизавета II: Великобритания проведет переговоры по вопросу о членстве королевства в Евросоюзе

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ До конца 2017 года состоится референдум по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза.
    Как сообщает Report со cсылкой на Reuters, об этом королева Елизавета II заявила, выступая с традиционной речью перед открытием новой сессии парламента. 

    "Великобритания проведет переговоры по вопросу о членстве королевства в Евросоюзе. Будет внесен законопроект для проведения референдума о выходе из ЕС, который пройдет до конца 2017 года", - заявила королева.

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