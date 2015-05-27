Пройдет референдум о выходе Великобритании из Евросоюза

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ До конца 2017 года состоится референдум по вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза.

Как сообщает Report со cсылкой на Reuters, об этом королева Елизавета II заявила, выступая с традиционной речью перед открытием новой сессии парламента.

"Великобритания проведет переговоры по вопросу о членстве королевства в Евросоюзе. Будет внесен законопроект для проведения референдума о выходе из ЕС, который пройдет до конца 2017 года", - заявила королева.