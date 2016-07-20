​Реджеп Тайип Эрдоган и Барак Обама обсудили вопрос об экстрадиции Гюлена

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Бараком Обамой.

Как передает Report, в ходе беседы Обама осудил попытку совершения военного переворота в Турции и выразил поддержку турецкой демократии.

Американский лидер подчеркнул готовность к осуществлению всестороннего сотрудничества в рамках расследования обстоятельств произошедшего.

Обамы заверил, что представленные Турцией документы и улики, касающиеся Фетхуллаха Гюлена, будут изучены самым тщательным образом.