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    ​Реджеп Тайип Эрдоган и Барак Обама обсудили вопрос об экстрадиции Гюлена

    Обамы заверил, что представленные Турцией документы и улики, касающиеся Фетуллаха Гюлена, будут изучены самым тщательным образом

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Бараком Обамой.

    Как передает Report, в ходе беседы Обама осудил попытку совершения военного переворота в Турции и выразил поддержку турецкой демократии.

    Американский лидер подчеркнул готовность к осуществлению всестороннего сотрудничества в рамках расследования обстоятельств произошедшего.

    Обамы заверил, что представленные Турцией документы и улики, касающиеся Фетхуллаха Гюлена, будут изучены самым тщательным образом.

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