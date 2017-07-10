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    Президент Турции встретился госсекретарем США

    О содержании переговоров не сообщается

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча прошла в резиденции "Тарабья" в Стамбуле.

    О содержании переговоров не сообщается.

    До этого, Тиллерсон встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Главы внешнеполитических ведомств обсудили сирийский конфликт, кризис в отношениях Катара с рядом арабских государств, а также вопросы противодействия терроризму.

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