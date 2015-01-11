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    Редакция газеты "Soir" в Брюсселе эвакуирована из-за угрозы взрыва

    Злоумышленник потребовал прекратить освещение инцидента с парижским журналом Charlie Hebdo

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Сотрудники редакции бельгийской газеты "Soir" были эвакуированы из-за поступившего в офис анонимного звонка с угрозами.

    "Поступил звонок неизвестного с угрозой, что в офисе редакции будет взорвана бомба", - говорится в сообщении издания.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, злоумышленник потребовал прекратить освещение инцидента с парижским журналом "Charlie Hebdo", что, по его мнению, дает почву "радикальным правым экстремистам". После сообщения в полицию была эвакуирована вся редакция газеты, а также жители соседних домов.

    В воскресенье в Брюсселе около 15 тыс. человек принимают участие в марше памяти жертв терактов в Париже.

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