Редакция газеты "Soir" в Брюсселе эвакуирована из-за угрозы взрыва

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Сотрудники редакции бельгийской газеты "Soir" были эвакуированы из-за поступившего в офис анонимного звонка с угрозами.

"Поступил звонок неизвестного с угрозой, что в офисе редакции будет взорвана бомба", - говорится в сообщении издания.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, злоумышленник потребовал прекратить освещение инцидента с парижским журналом "Charlie Hebdo", что, по его мнению, дает почву "радикальным правым экстремистам". После сообщения в полицию была эвакуирована вся редакция газеты, а также жители соседних домов.

В воскресенье в Брюсселе около 15 тыс. человек принимают участие в марше памяти жертв терактов в Париже.