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Ребенок погиб в результате стрельбы в США

Ребенок погиб в результате стрельбы в США Восьмилетний ребенок погиб во время стрельбы в торговом центре американского города Хувер (Алабама)
Другие страны
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4 июля 2020 г. 08:16

Восьмилетний ребенок погиб во время стрельбы в торговом центре американского города Хувер (Алабама). 


Как передает Report, об этом сообщает местная полиция в своем Twitter-аккаунте.


По данным полиции, всего в результате инцидента пострадали по меньшей мере четыре человека. В настоящее время ведется расследование. Количество стрелявших и причины произошедшего в торговом центре Riverchase Galleria до сих пор не установлены.


Ранее поступили сообщения о том, что стрельба произошла в двух американских городах — Брейнтри (Массачусетс) и Хувер (Алабама). Оба случая произошли в торговых центрах. В результате стрельбы в Брейнтри ранена одна женщина, ее госпитализировали. Двух подозреваемых мужчин уже задержала полиция. По предварительным данным, причиной перестрелки стал конфликт, переросший в драку, между двумя знакомыми друг с другом группами людей.
 

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