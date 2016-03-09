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    "Реал" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

    В составе Реала голы провели Криштиану Роналду (64-я минута) и Хамес Родригес (68)

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Мадридский футбольный клуб "Реал" завоевал путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА-2015/16, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

    По сумме двух встреч "Реал" оказался сильнее итальянской "Ромы". В ответном матче, прошедшем в ночь на среду по московскому времени в Мадриде, возглавляемая Зинеддином Зиданом команда победила римского соперника со счетом 2:0.

    В составе "Реала" голы провели Криштиану Роналду (64-я минута) и Хамес Родригес (68).

    В первой встрече в Риме также выиграл "Реал" (2:0).

    "Вольфсбург" также стал четверть финалистом Лиги чемпионов УЕФА.

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