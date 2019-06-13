​“Реал” обновил личный рекорд по тратам в одно трансферное окно

“Реал“ обновил личный рекорд по тратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно, передает Report.

В общей сложности этим летом “Королевский клуб“ потратил на усиление состава € 303 млн. “Сливочные“ приобрели Эдена Азара (“Челси“, € 100 млн), Луку Йовича (“Айнтрахт“, € 60 млн), Эдера Милитао (“Порту“, € 50 млн), Ферлана Менди (“Лион“, € 48 млн) и Родриго (“Сантос“, € 45 млн).

Таким образом, “Реал“ обновил свой рекорд десятилетней давности, когда трансферы Криштиану Роналду (“Манчестер Юнайтед“, € 94 млн), Кака (“Милан“, € 67 млн), Карима Бензема (“Лион“, € 35 млн), Хаби Алонсо (“Ливерпуль“, € 34,5 млн), Рауля Альбиоля (“Валенсия“, € 15 млн), Альваро Негредо (“Альмерия“, € 5 млн), Альваро Арбелоа (“Ливерпуль“, € 4 млн) и Эстебана Гранеро (“Хетафе“, € 4 млн) обошлись ему в € 258,5 млн.